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Конгрессвумен Грин: в будущем США могут отправить на Украину американские войска

Конгрессвумен Грин: в будущем США могут отправить на Украину американские войска

В будущем Вашингтон может отправить на Украину американские Вооруженные силы. Соответствующий вариант развития событий, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», допустила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

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