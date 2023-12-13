Конгрессвумен Грин: в будущем США могут отправить на Украину американские войска

В будущем Вашингтон может отправить на Украину американские Вооруженные силы. Соответствующий вариант развития событий, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», допустила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
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