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Двойное убийство в Москве и протесты в Мадриде: новости 4 октября

Двойное убийство в Москве и протесты в Мадриде: новости 4 октября

max.ru/Столичный СК Тела предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери Дарьи обнаружены в Москве, обстановка в Испании накалилась до предела, митинги, вызванные жилищным кризисом, переросли в беспорядки.

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