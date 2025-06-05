«Китаец» занял конвейер бывшего завода «ПСМА Рус» в Калуге: предприятие уже выпустило 10 000 кроссоверов Haval M6

Крупноузловая сборка кроссовера Haval M6 на бывшем заводе «ПСМА Рус», где ранее собирали коммерческие модели Peugeot/Citroen, а также кроссоверы и внедорожники Mitsubishi, стартовала 19 февраля 2025 года, а сегодня компания «Автомобильные ….