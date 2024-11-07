Овечкин забросил 861-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 33 голов

Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за ХК «Вашингтон Кэпиталз», в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором команда российского спортсмена принимала клуб «Нэшвилл Предаторз», сократил отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 33 голов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии