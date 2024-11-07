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Овечкин забросил 861-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 33 голов

Овечкин забросил 861-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 33 голов

Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за ХК «Вашингтон Кэпиталз», в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором команда российского спортсмена принимала клуб «Нэшвилл Предаторз», сократил отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 33 голов.

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