Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Цыбулькин
    1937 год? Это хорошо. Назрело.Несистемную оппоз...
  • Леонид Буравлев
    А зачем нам депутат рады? У нс свои депутаты есть, Государственной думы!))) Зе обнюхался в хлам что-ли? Еще бы предло...Зеленский предлож...
  • Андрей Stan
    )))) Мне вот интересно,  смог ли ублюдок Макарон  договориться  с Путиным,  чтобы тот не предавал  гласности роль    ...Второй тур презид...

Топ-10 туристических направлений в условиях санкций

Топ-10 туристических направлений в условиях санкций

На фоне западных санкций россияне стали отдавать предпочтение внутреннему туризму. Спрос на туры по России вырос еще в 2021 году, когда из-за пандемии многие страны ограничивали въезд или требовали иностранные вакцины для пересечения границы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх