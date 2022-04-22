Топ-10 туристических направлений в условиях санкций

На фоне западных санкций россияне стали отдавать предпочтение внутреннему туризму. Спрос на туры по России вырос еще в 2021 году, когда из-за пандемии многие страны ограничивали въезд или требовали иностранные вакцины для пересечения границы.
На фоне западных санкций россияне стали отдавать предпочтение внутреннему туризму. Спрос на туры по России вырос еще в 2021 году, когда из-за пандемии многие страны ограничивали въезд или требовали иностранные вакцины для пересечения границы.
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