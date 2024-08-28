Собянин обнародовал первые результаты программы стимулирования создания мест приложения труда

Программа начала свою работу еще четыре года назад и направлена на привлечение инвесторов для строительства социально и экономически важных объектов, а также создания для москвичей рабочих мест ближе к дому, подчеркнул в своем официальном телеграм-канале Сергей Собянин.
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