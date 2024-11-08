Казань попала в топ-5 городов для проживания IT-специалистов

Казань заняла пятое место в рейтинге городов, где IT-специалисты хотели бы жить. 7% опрошенных айтишников выбрали столицу Татарстана как лучший город для жизни, согласно исследованию, проведенному «ГК ТОЧНО», сообщает «Известия».
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