В ходе рейда по Красноярскому краю полицейские проверили 48 иностранных граждан

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю при силовой поддержке полка патрульно-постовой службы МУ МВД России «Красноярское» на улицах Молокова и Авиаторов в Советском районе краевого центра провели рейд по соблюдению иностранными гражданами миграционного законодательства.