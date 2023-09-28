Замороженные мозги и торговля бессмертием

Несколько публикаций в СМИ привлекли внимание к компании «Криорус», которая предоставляет необычную услугу — замораживает только что умерших людей (или только их мозг) в надежде на то, что когда-то в будущем наука сможет вернуть их к жизни и вылечить.
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