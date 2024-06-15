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Скончался известный оперный певец Валерий Бондарев

Скончался известный оперный певец Валерий Бондарев

Известный российский оперный певец Валерий Бондарев скончался в возрасте 75 лет. Родившийся 18 июня 1947 года в Кемеровской области, он окончил Новосибирское театральное училище в 1974 году и начинал свою карьеру в Костромской и Новосибирской филармониях.

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