На Сахалине осудили двух мигрантов, создавших экстремистскую ячейку

В колонию отправили организатора и активиста незаконного объединенияШесть ближайших лет проведёт в колонии по решению суда 34-летний мигрант, который создал на Сахалине международную экстремистскую ячейку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии