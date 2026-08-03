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Биотехнолог сказала, какую опасность таит купание в фонтане

Биотехнолог сказала, какую опасность таит купание в фонтане

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева заявила, что купание в фонтане может привести к пневмонии из-за бактерий легионеллы, которые могут быть в воде, сообщает "Газета .

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