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Что ждет российских граждан в январе 2024 года: разбираем 8 новых законов

Что ждет российских граждан в январе 2024 года: разбираем 8 новых законов

1-е января — это не только первый день нового года, но и дата, к которой приурочено вступление в силу множества новых нормативно-правовых актов: в 2024 году их насчитывается более 1,5 тысяч на федеральном и региональном уровнях.

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