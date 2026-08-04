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Как расширить узкий коридор без ремонта и перепланировок

Как расширить узкий коридор без ремонта и перепланировок

Прихожая – это визитная карточка квартиры, ведь именно с нее начинается знакомство с вашим жильем. Увы, типовые планировки не предусматривают большую площадь для коридора – чаще всего она не превышает двух-трех квадратов.

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