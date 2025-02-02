Генерал ВСУ Назаров: Украине придется снизить мобилизационный возраст до 21 года

Украина вынуждена рассмотреть вопрос о снижении мобилизационного возраста с 25 до 21 года. Об этом в интервью украинской службе BBC заявил бывший советник экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров.
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