Строительство дома по программе реновации завершено в Люблине

В районе Люблино на юго-востоке столицы построили жилой комплекс по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.