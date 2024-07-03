Россиянам предложили новый вид отдыха в Турции

Турецкий курортный комплекс предлагает россиянам уникальные оздоровительные туры. Российский туроператор FUN&SUN расширил линейку своих туров, добавив в них программы, направленные на восстановление здоровья.
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