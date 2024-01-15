Криптовалюта ENS подорожала на 105% за неделю

По данным на 14 января 2024 года стоит отметить значительный рост цифрового токена Ethereum Name Service (ENS) на 105,6% за прошедшую неделю, что стало лучшим показателем среди топ-100 монет и токенов по рыночной капитализации.
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