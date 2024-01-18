УФАС Петербурга возбудило дело в отношении «Альфа Банка»

Управление ФАС Петербурга получило заявление о ненадлежащей рекламе со стороны "Альфа Банка". Как сообщает пресс-служба управления ФАС по Санкт-Петербургу, заявитель утверждает, что не давал согласия на получение рекламы.
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