Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Зареченская
    Всех чумазых найти и арестовать, а полицейских уволить из органов и завести на них уголовное дело за скрытие преступл...Хинштейн потребов...
  • Gennady Sokolovsky
    Сколько уже можно "уточнять" всем - они не менты, менты остались ДО переименования. От слова "милиция". Эти, нынешние...Хинштейн потребов...
  • Gennady Sokolovsky
    Дурак ты, дядя.Хинштейн потребов...

УФАС Петербурга возбудило дело в отношении «Альфа Банка»

УФАС Петербурга возбудило дело в отношении «Альфа Банка»

Управление ФАС Петербурга получило заявление о ненадлежащей рекламе со стороны "Альфа Банка". Как сообщает пресс-служба управления ФАС по Санкт-Петербургу, заявитель утверждает, что не давал согласия на получение рекламы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх