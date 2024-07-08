Жителей и гостей Владивостока будут ждать бездомные животные на выставке-ярмарке

В эту субботу, 13 июля, жители и гости дальневосточной столицы смогут забрать себе домой животное. Котята, кошки, щенки и взрослые собаки будут ждать своих будущих хозяев в сквере на улице Адмирала Фокина с 10 до 18 часов.