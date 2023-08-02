Почему 3 августа нельзя разговаривать 24 часа и другие запреты в церковный праздник святого Онуфрия и народный Безмолвник Елена Галицкая3 августа православная церковь почитает память преподобного Онуфрия Великого, также известного как Безмолвник.
Почему 3 августа нельзя разговаривать 24 часа и другие запреты в церковный праздник святого Онуфрия и народный Безмолвник Елена Галицкая3 августа православная церковь почитает память преподобного Онуфрия Великого, также известного как Безмолвник.
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