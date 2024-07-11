А мест всем хватит? Как записать первоклассника в школу в Барнауле

Рассказываем, как подать заявление "не в свою" школу, что делать, если не хватило мест, и где будут учиться дети из новых кварталов города Вопросы по приему детей в первые классы держат на особом контроле в администрации Барнаула.
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