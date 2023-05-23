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CNN: Нью-Йорк тонет из-за большого количества зданий

CNN: Нью-Йорк тонет из-за большого количества зданий

Нью-Йорк тонет под собственным весом из-за большого количества небоскребов. Уровень воды вокруг городе повышается в два раза быстрее, чем во всем мире, что может обернуться для мегаполиса бедой, сообщает CNN.

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