Эксперты объяснили, почему иностранцы едут в Россию готовить наркотики

Global Look Press/Svetlana Vozmilova Эксперты в беседе с "Известиями" рассказали, почему иностранцы приезжают в Россию готовить наркотики, как устроена организация нарколабораторий и кто стоит за этим преступным бизнесом.
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