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В Киеве прошла акция в поддержку арестованного в Крыму украинского шпиона

В Киеве прошла акция в поддержку арестованного в Крыму украинского шпиона

Около трех десятков человек провели в центре Киева акцию «Свободу Владиславу Есипенко!» в поддержку арестованного ФСБ в марте в Крыму корреспондента американского «Радио Свобода» Владислава Есипенко, который признался в работе на спецслужбы Украины.

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Андрей Викторов

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