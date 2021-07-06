В Киеве прошла акция в поддержку арестованного в Крыму украинского шпиона

Около трех десятков человек провели в центре Киева акцию «Свободу Владиславу Есипенко!» в поддержку арестованного ФСБ в марте в Крыму корреспондента американского «Радио Свобода» Владислава Есипенко, который признался в работе на спецслужбы Украины.