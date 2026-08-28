Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко!

Александр Дугин призвал россиян строить подземные города, чтобы не стать объектом ракетных атак и атак дронов, прежде всего, со стороны Украины, которую Запад фактически использует как свою прокси в необъявленной войне с Россией .
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