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NewsOne

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Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко!

Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко!

Александр Дугин призвал россиян строить подземные города, чтобы не стать объектом ракетных атак и атак дронов, прежде всего, со стороны Украины, которую Запад фактически использует как свою прокси в необъявленной войне с Россией .

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