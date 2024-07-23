Рецепт невероятно вкусных капкейков от британского кулинара Рика Стайна.

﻿﻿Многовека назад в Англии разработали рецепт полезного десерта – шоколадной вишни. С тех пор это сочетание считается одним из самых популярных и полезных, поскольку темный шоколад способен улучшить настроение и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.