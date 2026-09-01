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proavto21

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Chery Tiggo 8 Pro Max: почему этот семиместный кроссовер вдруг стал хитом продаж и стоит ли он своих денег

Chery Tiggo 8 Pro Max: почему этот семиместный кроссовер вдруг стал хитом продаж и стоит ли он своих денег

Когда речь заходит о китайских автомобилях, многие до сих пор представляют себе что-то безликое и бюджетное.

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