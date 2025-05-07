Прогноз погоды в Крыму на 7 мая ☔️ В Симферополе +23 и дождь с грозой В Севастополе +20 и небольшой дождь В Евпатории +18 и небольшой дождь В Черноморском +17 и небольшой дождь В Джанкое +22 и дождь с грозой В Ялте +16 и небольшой дождь В Алуште +17 и небольшой дождь В Керчи +16 и облачно с прояснениями В Армянске +19 и небольшой дождь В Красноперекопске +20 и небольшой дождь В Бахчисарае +21 и небольшой дождь В Феодосии +16 и небольшой дождь В Судаке +16 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.