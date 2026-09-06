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Царьград

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Запрещенные действия 7 сентября: народные обычаи и приметы

Запрещенные действия 7 сентября: народные обычаи и приметы

Узнайте о запретах и традициях на день Тита Листопадника 7 сентября. Поклонение святому Титу, сбор грибов и избегание конфликтов — эти и другие народные обычаи помогают сохранить удачу и гармонию.

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