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ОНИ ПОЙДУТ ДО КОНЦА ©

ОНИ ПОЙДУТ ДО КОНЦА ©

«Рано бить в фанфары и раздавать награды, говорить о рейтинге генералов и рождении великих полководцев.

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Комментарии
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Sergiy Che
Да и без Танек Федотовых дойдём!! 😀
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4 час.
В С
Они нам гадят в рабочем порядке, а мы думаем - можно ли? А это так только по тому , что , всё таки, слабы мы пока экономически.
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3 час.
Sergiy Che
Просто на фоне западных пердулек дорвавшихся там сейчас до власти, у нас Путин, Лавров и пр. люди во первых ВЗРОСЛЫЕ а во вторых ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (и эт вовсе не моё личное мнение)) - https://vz.ru/news/2024/11/9/1297149.html?ysclid=m4ves855kp688261948   А такие как В С, так же как и управители западного мир инфантилы с мозгами дворового хулиганья. Но если все будут себя вести как хулиганьё на всё срущее и не думающее о последствиях, то миру скоро наступит кирдык! Так что слава Богу что есть Путины и Лавровы!
В США назвали Путина джентльменом на фоне западных лидеров
ВЗГЛЯД.РУ
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2 час.

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