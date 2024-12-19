ОНИ ПОЙДУТ ДО КОНЦА ©

Они нам гадят в рабочем порядке, а мы думаем - можно ли? А это так только по тому , что , всё таки, слабы мы пока экономически.

Sergiy Che

Просто на фоне западных пердулек дорвавшихся там сейчас до власти, у нас Путин, Лавров и пр. люди во первых ВЗРОСЛЫЕ а во вторых ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (и эт вовсе не моё личное мнение)) - https://vz.ru/news/2024/11/9/1297149.html?ysclid=m4ves855kp688261948 А такие как В С, так же как и управители западного мир инфантилы с мозгами дворового хулиганья. Но если все будут себя вести как хулиганьё на всё срущее и не думающее о последствиях, то миру скоро наступит кирдык! Так что слава Богу что есть Путины и Лавровы!