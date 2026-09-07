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Моуринью: «Я не должен «Реалу» победу в Лиге чемпионов. Эта глава давно закрыта»

Моуринью: «Я не должен «Реалу» победу в Лиге чемпионов. Эта глава давно закрыта»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью ответил, должен ли он «королевскому клубу» победу в Лиге чемпионов.

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