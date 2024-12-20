Житель Курской области рассказал, что от обстрелов ВСУ тряслись дома

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе вторжения в Курскую область нанесли удары по жилым районам. Житель Октябрьского района рассказал военному следователю Следственного комитета России о пережитых событиях, сообщает «360».
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