Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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МИД Германии пришлось опровергать заявление Бербок об астрономической помощи Киеву

МИД Германии пришлось опровергать заявление Бербок об астрономической помощи Киеву

Министерство иностранных дел Германии назвало неверными сообщения газеты Berliner Zeitung о том, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о выделении ЕС помощи Украине в размере 700 миллиардов евро, сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
тууупыыыееее...🤮
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12 час.
Иван Иваныч
Эта 360 градусница-батутистка все мозги на батуте постряхивала.... давно уже мимо кассы лопочет
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10 час.
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