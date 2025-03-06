МИД Германии пришлось опровергать заявление Бербок об астрономической помощи Киеву

Министерство иностранных дел Германии назвало неверными сообщения газеты Berliner Zeitung о том, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о выделении ЕС помощи Украине в размере 700 миллиардов евро, сообщил представитель внешнеполитического ведомства.
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