МИД Германии пришлось опровергать заявление Бербок об астрономической помощи Киеву

Министерство иностранных дел Германии назвало неверными сообщения газеты Berliner Zeitung о том, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о выделении ЕС помощи Украине в размере 700 миллиардов евро, сообщил представитель внешнеполитического ведомства.