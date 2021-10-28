Спрос на умную технику для дома в преддверии нерабочих дней вырос в 5,4 раза в России

Москвичи в преддверии нерабочих дней стали больше покупать товары для дома, сада и ремонта. Специалисты отметили повышенный спрос на игровые приставки и умную технику, говорится в совместном исследовании экспертов Tinkoff CoronaIndex и AliExpress.
Москвичи в преддверии нерабочих дней стали больше покупать товары для дома, сада и ремонта. Специалисты отметили повышенный спрос на игровые приставки и умную технику, говорится в совместном исследовании экспертов Tinkoff CoronaIndex и AliExpress.
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