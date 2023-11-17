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Бэм Адебайо и Джонатан Куминга – в Топ-5 моментов игрового дня НБА

Бэм Адебайо и Джонатан Куминга – в Топ-5 моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 16 ноября. Топ-5 возглавили Бэм Адебайо («Майами») и Джонатан Куминга («Голден Стэйт»).

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