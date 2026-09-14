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ИА Регнум

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Каллас подтвердила необходимость увеличения флота ледоколов для ЕС

Каллас подтвердила необходимость увеличения флота ледоколов для ЕС

Евросоюз нуждается в наращивании флота ледоколов в Арктике на фоне современных климатических и политических вызовов.

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