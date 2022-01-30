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«Филадельфия» прервала серию из 13 поражений, победив «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ)

«Филадельфия» обыграла «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ) в матче чемпионата НХЛ. «Флайерс» прервали серию из 13 поражений – антирекордную в своей истории.

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