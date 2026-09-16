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"Это оказалось правильным решением". Аманда Сейфрид и её муж Томас Садоски разводятся после 9 лет брака

"Это оказалось правильным решением". Аманда Сейфрид и её муж Томас Садоски разводятся после 9 лет брака

40-летняя Аманда Сейфрид и 50-летний Томас Садоски разводятся после 9 лет брака. Об этом супруги сообщили в совместном заявлении изданию People.

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