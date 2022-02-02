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Более десяти килограммов гашиша и марихуаны изъяли из незаконного оборота полицейские в Югре

18 января 2022 года оперативными сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО – Югре при поддержке отряда специального назначения «Гром» в поселке Барсово Сургутского района был задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

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