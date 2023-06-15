Политическая экспертиза

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Медведев в поздравлении Си Цзиньпину заявил о важности контактов «Единой России» и КПК

Медведев в поздравлении Си Цзиньпину заявил о важности контактов «Единой России» и КПК

Контакты «Единой России» и Коммунистической партии Китая являются важной составляющей сотрудничества Москвы и Пекина, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием.

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