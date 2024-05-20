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В Конгрессе США осудили исключение Кубы из списка стран-спонсоров терроризма

В Конгрессе США осудили исключение Кубы из списка стран-спонсоров терроризма

Майкл Маккол, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Соединенных Штатов, раскритиковал решение администрации президента США Джо Байдена за решение исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма.

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Комментарии
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Еж
коммунизм это всего-лишь один из типов государственного строя. Жаль, что некоторые ставят этому синоним с терроризмом.
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19 час.

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