В Конгрессе США осудили исключение Кубы из списка стран-спонсоров терроризма

Майкл Маккол, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Соединенных Штатов, раскритиковал решение администрации президента США Джо Байдена за решение исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма.
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