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Зеленский на шаг от капитуляции. Что ответит Европа и Трамп? Мнение Александра Шатилова

Зеленский на шаг от капитуляции. Что ответит Европа и Трамп? Мнение Александра Шатилова

Российская армия наращивает удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу военных заводов, что стало ответом на удары по гражданской инфраструктуре на территории России.

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