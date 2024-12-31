Правительство и Роскосмос обеспечат утверждение нацпроекта по космической деятельности до 2030 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 31 декабря, поручил своему правительству при сотрудничестве с госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить утверждение национального проекта, который будет ориентирован на развитие космической деятельности страны до 2030 года, с перспективой до 2036 года.