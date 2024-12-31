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Правительство и Роскосмос обеспечат утверждение нацпроекта по космической деятельности до 2030 года

Правительство и Роскосмос обеспечат утверждение нацпроекта по космической деятельности до 2030 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 31 декабря, поручил своему правительству при сотрудничестве с госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить утверждение национального проекта, который будет ориентирован на развитие космической деятельности страны до 2030 года, с перспективой до 2036 года.

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