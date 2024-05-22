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Близкие Бритни Спирс заявили, что для выживания ей нужен новый опекун

Близкие Бритни Спирс заявили, что для выживания ей нужен новый опекун

Люди из окружения Бритни Спирс заявили, что звезда снова нуждается в опеке. По их словам, певица не принимает прописанные ей лекарства, пьет алкоголь, употребляет наркотики, не может поддерживать нормальную беседу и быстро впадает в ярость.

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