Близкие Бритни Спирс заявили, что для выживания ей нужен новый опекун

Люди из окружения Бритни Спирс заявили, что звезда снова нуждается в опеке. По их словам, певица не принимает прописанные ей лекарства, пьет алкоголь, употребляет наркотики, не может поддерживать нормальную беседу и быстро впадает в ярость.
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