Андрей Коваленко помог исключить проверку ресторана Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области из реестра проверок

В середине мая 2025 года к Андрею Коваленко обратился индивидуальный предприниматель с просьбой привлечь уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрея Коваленко к участию в контрольном (надзорном) мероприятии, в отношении которого была назначена плановая выездная проверка.