Fox News: Байден заснул во время похорон бывшего президента США Картера

Байден задремал на церемонии прощания со своим бывшим коллегой Картером.Действующий президент США Джо Байден уснул в первом ряду во время прощания с бывшим американским лидером Джимми Картером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Русские ФАБы "выключили" крупнейший завод Украины посреди рабочего дня: Что известно, первые кадры, что там производили
- Курахово проскочили, впереди Днепропетровск. Русские вырвались на оперативный простор
- Загадочные прилёты в Харькове: Задрожали стены. Скорые не успевают в Николаеве. Подполье вышло на связь после тяжелейшего дня и всё объяснило
Свежие комментарии