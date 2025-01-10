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Царьград

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Fox News: Байден заснул во время похорон бывшего президента США Картера

Fox News: Байден заснул во время похорон бывшего президента США Картера

Байден задремал на церемонии прощания со своим бывшим коллегой Картером.Действующий президент США Джо Байден уснул в первом ряду во время прощания с бывшим американским лидером Джимми Картером.

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