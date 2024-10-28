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Из Пулково в зимнем сезоне запустят рейсы в Нальчик и Горно-Алтайск

Из Пулково в зимнем сезоне запустят рейсы в Нальчик и Горно-Алтайск

Аэропорт Пулково в новом зимнем сезоне начнет осуществлять прямые рейсы в Нальчик и Горно-Алтайск. Кроме того, в расписании появятся международные рейсы в Шанхай и Бангкок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управляющей компании "Воздушные ворота северной столицы".

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