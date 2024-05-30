На Ленинградском шоссе демонтировали незаконную заправку

Факт нарушения на земельном участке в Северном административном округе Москвы, где незаконно была размещена газовая заправка, пресекла Госинспекция по недвижимости города Москвы, сообщила пресс-служба ведомства.
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