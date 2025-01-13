Анатолий Дирун: "Все ждут от России решения энергетического кризиса в Приднестровье" 

Энергетический кризис в Приднестровье надо срочно решать, и сейчас ключевой позицией в решении данного вопроса является позиция Российской Федерации, в частности, "Газпрома", и все ждут заявлений Москвы на этот счет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии